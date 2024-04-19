Haberler



Bilgi



Çaresi İbn-i Sina'dan: 40 gün boyunca 1 tane yutun, eser kalmayacak...

Çaresi İbn-i Sina'dan: 40 gün boyunca 1 tane yutun, eser kalmayacak... Tıp alimi İbn-i Sina'nın reçetelerinden biri olan bu formül, sizi bakın hangi dertlerden kurtarıyor.