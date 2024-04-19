Çaresi İbn-i Sina'dan: 40 gün boyunca 1 tane yutun, eser kalmayacak...

ensonhaber.com
Tıp konusunda birçok reçetenin sahibi olan İbn-i Sina, yüzyıllar sonra bile fayda sağlıyor.
Tıp aliminin formülleri, birçok hastalığın dermanı oluyor.
Asırlık reçetelerden biri de 40 günlük tavsiyesi.
İbn-i Sina, 40 gün boyunca aç karnına sarımsak yutmanın faydalarıyla şaşırtıyor.
İşte etkisi
Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eden sarımsak, 40 gün tüketildiğinde etki edecektir.
40 gün boyunca aç karnına sarımsak yutmak, beyaz saçların siyaha dönmesini sağlar.
Aynı zamanda saçkıran ve saç dökülmesi sorunlarını da engeller.