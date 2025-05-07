CarrefourSa kartı olan yaşadı: Ayçiçek yağında 30 TL, zeytinyağında 180 TL indirim…

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CarrefourSA, alışveriş tutkunlarına özel kampanyalarıyla avantaj sunmaya devam ediyor.

14 Mayıs’a kadar geçerli indirimlerle dolu aktüel ürünler, CarrefourSA mağazalarında ve CarrefourSA Kart sahiplerine özel olarak raflardaki yerini aldı.

Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan kampanyalı fiyatlar, tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Özellikle ayçiçek yağı, zeytinyağı, tereyağı fiyatlarındaki dev indirimler dikkat çekiyor.

Sizler için 14 Mayıs’a kadar geçerli olan kampanyalı ürünlerin listesini derledik.

İşte CarrefourSa aktüel ürünler: