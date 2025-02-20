Çaya zam geliyor: 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak! İşte yeni fiyatlar

Haber Merkezi
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), ocak ayı yönetim kurulu toplantısında çay fiyatlarına zam yapılması kararını onayladı.
Kocaeli Kahveciler Odası’nın talebi doğrultusunda yapılan değerlendirmede, çay fiyatlarına 5 TL zam uygulanmasına karar verildi.
1 Mart’tan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar, kahvehane ve çay ocaklarında uygulanacak.
Peki, zamlı çay fiyatı ne kadar olacak?
ÇAY FİYATI NE KADAR OLACAK?
Kocaeli Kahveciler Odası’nın zam talebi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından kabul edildi.
1 Mart’tan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte, kahvehane ve çay ocaklarında bir bardak çay 15 TL’den satılacak. Çay fiyatlarına son zam temmuz ayında yapılmıştı.