Çaydanlığı bununla ovalayın, pırıl pırıl olacak… Çay demlemek, Türk kültürünün vazgeçilmez ritüellerinden biri. Ancak zamanla kullanılan çaydanlıkların iç yüzeyinde oluşan kararmalar, bu keyifli anları gölgeleyebilir. Artık bu sorun için çözüm bulmak çok daha kolay!

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Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan çay, özellikle kahvaltı sofralarının ve günün hemen her saatinin vazgeçilmezi.

Ancak çay demleme işlemi sırasında sürekli kaynamakta olan çaydanlıklar, zaman içinde kararma ve parlaklıklarını yitirme eğiliminde.

Bu sık karşılaşılan soruna çözüm bulmak ise daha kolay ve pratik hale geldi.

Bu yöntemler, çayseverlerin çaydanlıklarını ilk günkü gibi temiz ve ışıl ışıl tutmalarına yardımcı olacak.

Çaydanlığınız ilk günkü gibi olacak

Çaydanlığınızın kararan dış tarafı için 1 çay kaşığı tuz ve 1 bardak sirke karışımı, tamamen eriyip homojen bir hale geldikten sonra, bir bulaşık süngeri ya da temizleme bezi yardımıyla çaydanlığın dış yüzeyine uygulayın.

Bu basit yöntemle çaydanlıklarınızı ilk günkü gibi temiz ve parlak hale getirebilirsiniz.

Çaydanlıkların iç kısmındaki lekelerle başa çıkmak içinse elma kabuğu ve limon tuzu gibi malzemeler kullanılıyor.

Elma kabukları çaydanlığın içine konularak üzerine su ekleniyor ve yaklaşık 10-15 dakika kaynatılıyor. Bu yöntem, çaydanlıklarınızın iç yüzeyini temizleyerek ilk günkü gibi parıldamasını sağlıyor.