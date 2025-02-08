Çaydanlıkta 1 avuç kaynatın, içini dışını parlatın!

Yağmur Uçar

Çay demlemek için kullanılan çaydanlıklar, zamanla kireç birikimine yol açar ve parlaklığını kaybeder.

Çaydanlık temizliği ise lezzet ve sağlık açısından iyi bir çay tüketmek için önemlidir.

Evde çaydanlık parlatmak isteyenler, çeşitli yöntemler denese de etkili olmayabiliyor.

Bu yöntem sayesinde, hem dışı hem için bir avuçla pırıl pırıl oluyor.

LİMON TUZU

Çaydanlığın içine bir avuç limon tuzu atın ve biraz su ekleyin. Kısık ateşte 10-15 dakika kadar kaynamasına izin verin.

Limon tuzu, biriken kireç ve kiri söküp atmanıza yardımcı olacaktır.

Aynı şekilde dış kısımlarını da ovalayarak kir kalıntılarından arındırabilirsiniz.

Limon tuzu, çelik ürünleri parlatmak için de etkili olacaktır.