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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın detayları...