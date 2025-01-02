Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Deplasmanda oynadığı son beş Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş kötü gidişata dur demek istiyor.
Beşiktaş ile oynadığı son 22 Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor, son galibiyetini Şubat 2006'da deplasmanda aldı.
Futbolseverler Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını araştırıyor.
Peki, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının detayları...
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman?
Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.