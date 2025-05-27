Cebinde, çantasında olanlar dikkat! Bu cüzdanlar tehlike saçıyor: Piyasadan toplatılıyor

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Almanya'dan ithal edilen siyah renkli deri erkek cüzdanlarında, sağlığı ciddi şekilde tehdit eden kimyasallar bulundu. Şık tasarımı ve hakiki deri etiketiyle dikkat çeken bu cüzdanlar, şimdi Avrupa genelinde panik yaratmış durumda.

Almanya merkezli üretici firma HJP Kleinlederwaren GmbH & Co. KG, içinde yüksek miktarda alerjen krom ve hormon sistemini bozan ftalat maddeleri tespit edilen ürünlerini acilen piyasadan çekme kararı aldı.

Geri çağırma, Almanya'nın Tüketici Ürün Güvenliği Sistemi RAPEX üzerinden duyuruldu. Ürünlerdeki krom maddesi, alerjik reaksiyonlara yol açmasıyla bilinirken; ftalatlar, özellikle erkeklerde üreme sağlığını tehdit eden, çocuk gelişimini olumsuz etkileyebilen ciddi bir kimyasal risk olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu maddelerin uzun süreli cilt temasıyla vücuda geçebileceğini ve zamanla bağışıklık sisteminden hormonal dengeye kadar birçok sistemi etkileyebileceğini belirtiyor.

KULLANMAYIN, İADE EDİN!

Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu cüzdanları satın alan tüketicilerin derhal ürünü kullanmayı bırakmaları ve satın aldıkları mağaza ya da distribütöre iade etmeleri istendi.

Geri çağırmanın kapsadığı ürünler arasında özellikle siyah renkli, klasik model hakiki deri erkek cüzdanları bulunuyor.

Geri çağrılan ürün bilgileri:

Ürün: Erkek Deri Cüzdan

Ürün Kodu: Sanat. 85025

Renk: Siyah

Marka: HJP Kleinlederwaren GmbH & Co. KG