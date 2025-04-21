Çekirdeklerini tüketin, damar tıkanıklığını giderin...

Yağmur Uçar

Damar tıkanıklığı, halk arasında gittikçe yaygınlaşan bir hastalık.

Damar duvarlarında plak birikmesi sonucu damarların daralması veya tıkanması durumudur. Bu durum, kalp krizi, inme, damar tıkanıklığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Damar tıkanıklığına karşı doğal çözümler ile kan dolaşımını iyileştirmek ve damar sağlığını desteklemek mümkündür.

Ancak, ciddi damar tıkanıklığı durumlarında tıbbi tedavi gereklidir, bu yüzden doğal çözümler bir tamamlayıcı tedavi olarak kullanılmalıdır.

Bu noktada, "üzüm çekirdeği" adeta mucizeler yaratıyor.

Damar tıkanıklığı için üzüm çekirdeği kürü kullanımı haberimizde...

DAMAR AÇICI KÜR

Üzümleri iyice yıkayın ve çekirdeklerini dikkatlice çıkarın.

Çekirdekleri iyice ezmek gerekiyor. Bunun için bir havan kullanabilir veya bir mutfak robotuyla çekirdekleri çok ince öğütebilirsiniz.

Eğer bal ve zeytinyağı eklemek isterseniz, ezdiğiniz üzüm çekirdeklerine bunları karıştırabilirsiniz. Bu, karışımın cilt için de kullanılabilir olmasını sağlar.

Karışımı günde 1-2 tatlı kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Ayrıca, cildinize de uygulayabilirsiniz.