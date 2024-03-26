Çeneniz ağrıyorsa yandınız! Uykuda diş gıcırdatması bakın neyin habercisi... Sabahları çeneniz ağrı, diş etlerinizde hassasiyet gibi sorularla uyanırsanız, gece boyunca diş gıcırdatmış olabilirsiniz. İstemsiz oluşan bu durum, altında birçok farklı neden barındırıyor.

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Diş gıcırdatması veya bruksizm, kişinin bilinçaltında, genellikle uyurken, dişleri sıkmak, gıcırdatmak veya ovuşturmak gibi istemsiz davranışları ifade eder.

Bruksizm genellikle kişinin farkında olmadığı bir durumdur ve çoğu zaman uyku sırasında gerçekleşir.

Dişlerde aşınma, çatlaklar veya kırıklar, çene eklemi ağrısı veya hassasiyet, diş etlerinde ağrı veya hassasiyet belirtileri sayılabilir.

Tedavi edilmeyen durumlarda diş aşınması, diş çatlakları ve çene ağrısı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bruksizm belirtileri yaşayan kişiler, uzmana görünmelidir.

Aynı zamanda diş gıcırdatmanın altında yatan faktörler de iyi bilinmelidir.

Bruksizm sebepleri

Stres veya anksiyete, bruksizmin en yaygın tetikleyicilerinden biridir. Uyku sırasında vücut rahatlamaya çalışırken, stres altında olan kişilerde diş sıkma ve gıcırdatma eğilimi artabilir.

Diş çıkması, kötü diş düzeni, çene ekleminde sorunlar veya diş uyumsuzluğu gibi diş sağlığı sorunları, bruksizme yol açabilir.

Alkol ve kafein, sinir sistemini uyarabilir ve bruksizmi tetikleyebilir.

Bazı kişilerde bruksizm, travmatik olaylar, depresyon veya duygusal problemler gibi psikolojik faktörlerle ilişkilendirilebilir.