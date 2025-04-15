ChatGPT Starter Pack Akımı Nasıl Yapılır? Kendinizi Ücretsiz Tanıyın

Yağmur Uçar

Yapay zeka robotu ChatGPT, hayatımıza entegre olmaya devam ediyor.

Her geçen gün yeni bir güncelleme alan ve kendini geliştiren ChatGPT, şimdilerde görsel oluşturma özellikleri ile gündemde.

"4o Image Generation" güncellemesiyle birlikte ChatGPT'de yalnızca birkaç komutla yaratıcı görseller oluşturulabileceği görüldü.

Yeni güncellemenin ardından kullanıcılar arasında akım haline gelen bazı özellikler de oldu.

Herhangi bir nesneye reklam afişi hazırlayanlar, fotoğraflarını Stüdyo Ghibli tarzında yorumlayanlar çoğaldı. Son olarak da 'Starter Pack' karşımıza çıktı.

Peki, ChatGPT Starter Pack nasıl yapılır? İşte yanıtı...

CHATGPT STARTER PACK AKIMI NASIL YAPILIR

chatgpt.com'a giriş yap.

Kendinin bir fotoğrafını yükle (tam boy tercih edilir ama şart değil).

Ardından şu komutu yaz:

“Lütfen bu kişiyi bir aksiyon figürü olarak oluştur. Figür orijinal blister ambalajında olsun. Aksesuar olarak [eşya, evcil hayvan, obje vs. listele] ekle. Ambalaj tasarımı [tema ya da estetik – sahil, retro, uzay, çizgi roman vb.] temasına uygun olsun.”

Görsel birkaç dakika içinde oluşturuluyor.

Sonra şu şekilde değişiklikler isteyebilirsin:

“Bir çantayı kaldır ve yerine bir palmiyenin dalını ekle.”

“Kutunun üzerindeki başlığı ‘Başlangıç Paketi’ yap.”

“Figürün pozunu daha dinamik hale getir.”

Birkaç kez değişiklik yapabilirsin ama çok fazla oynarsan yavaşlayabiliyor. Tüm dünya şu an bunu deniyor olabilir ;)

Tasarımına karar verdiğinde: Görsele tıkla, büyüt. Sağ tıkla (veya mobilde basılı tut) ve cihazına indir.

Açıklaman ne kadar detaylı olursa, sonuç o kadar iyi olur.

Ruh hali/stil belirtebilirsin (örneğin: vintage, gerçekçi, çizgi film tarzı).

En sevdiğin kıyafetlerle olan bir fotoğraf kullanman iyi olur.