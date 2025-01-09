Ciğerin lezzetini şahlandıran tarif: İçine bir tutam eklemek yetiyor…

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Türk mutfağının en lezzetli ve besleyici sakatatlarından biri olan ciğer, farklı tariflerle sofralara zenginlik katıyor.

Özellikle pratik bir şekilde hazırlanan ciğer sote, hem lezzeti hem de besin değeriyle akşam yemeği için ideal bir seçenek.

Yanında pilav ve ayran ile harika bir menü ortaya çıkıyor.

Usta şefler, ciğer sotenin mükemmel bir şekilde yapılması için dikkat edilmesi gereken bazı önemli adımları paylaştı.

İşte ciğer sote hazırlarken bilmeniz gereken püf noktaları:

MALZEMELER

500 gram dana ciğeri

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

3 adet yeşil biber

2 adet domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

CİĞER TARİFİ

Derin bir tavada, zeytinyağını ve tereyağını birlikte ısıtın. Tereyağı eridiğinde, ince doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar orta ateşte kavurun.

Ciğerleri kuşbaşı büyüklüğünde doğrayıp yıkayın ve fazla suyunun süzülmesini sağlayın. Kavrulmuş soğanların üzerine ekleyin ve karıştırın. Ciğerlerin dışı iyice renk değiştirene kadar karıştırmaya devam edin.

Ciğerleri hızlıca karıştırın, ardından tavaya bir kapak kapatarak orta ateşte yaklaşık 10 dakika pişirin. Bu süreçte ciğerlerin yumuşamasını sağlamak önemlidir.

İnce doğranmış yeşil biberleri ve küp doğranmış domatesleri tavaya ilave edin. Domates salçasını bir miktar sıcak su ile çözüp tavaya ekleyin. Ardından tuz, karabiber, kekik ve pul biber gibi baharatları ekleyerek karıştırın.

Tavanın kapağını kapatın ve 20 dakika daha pişirmeye bırakın. Servis yapmadan önce karıştırarak tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olun.