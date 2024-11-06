Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Kasım 2024 Sayısal Loto sonuçları...

Hüseyin Topuz

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 6 Kasım 2024 Çarşamba çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Devreden büyük ikramiyenin 340.136.817 TL olduğu çekiliş hakkında aramalar hız kazandı.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ