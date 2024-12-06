Çin tuzu olarak bilinen MSG nedir? MSG ne işe yarar?

Hüseyin Topuz

MSG, yani Monosodyum Glutamat, yaygın olarak "çin tuzu" olarak bilinir ve gıda endüstrisinde lezzet arttırıcı olarak kullanılır.

Özellikle Asya mutfağında yaygın bir şekilde kullanılan bu katkı maddesi, yiyeceklerin tadını daha çekici hale getirir. 1908 yılında Japon bilim insanı Kikunae Ikeda tarafından keşfedilen MSG, glutamik asidin bir sodyum tuzudur.

MSG (Monosodyum Glutamat), genellikle gıda endüstrisinde tat artırıcı olarak kullanılan bir kimyasal bileşiktir.

Doğal olarak bazı yiyeceklerde bulunur ve ayrıca işlenmiş gıdalara eklenir.

Umami, genellikle et, peynir ve bazı sebzelerde doğal olarak bulunan bir tattır.

MSG, lezzeti artırmak ve yiyeceklerin daha çekici hale gelmesini sağlamak amacıyla birçok hazır yemek, çorba, et suyu, atıştırmalık, dondurulmuş gıda ve restoran yemeğinde kullanılır.

Ancak bazı kişiler, MSG'ye karşı hassasiyet gösterip baş ağrısı, terleme, bulantı gibi belirtiler yaşayabilir.

Bu nedenle, bazı gıda üreticileri ürünlerinde MSG kullanmadıklarını belirten etiketler koymaktadır.