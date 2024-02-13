Cips paketlerindeki havanın amacı bakın neymiş! Kimsenin aklına gelmedi... Cips paketlerinde bulunan havanın amacının ne olduğunu biliyor muydunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız o gerçek...

ensonhaber.com

Günlük hayatta çok sık tükettiğimiz cipslerin paketlerindeki havanın amacı herkes tarafından merak ediliyor.

Cips paketlerinin yarısının neden hava ile dolu olduğu birçok kişi tarafından merak edilirken bunun firmaların bir hilesi olduğu ihtimali üzerinden durulmaktadır.

Ancak gerçek sandığınızdan çok farklı olabilir. Aslına cips paketlerindeki bu havanın bir amacı bulunuyor.

Cips paketlerinin içindeki "hava" dediğimiz şey aslında azot gazıdır. Bu gaz, paket içerisindeki cipslerin bayatlamasını veya tadında bir değişim yaşanmamasını sağlamaktadır.

Kısacası paketlerdeki bu hava cipsleri çıtır haliyle yememizi sağlayan ana madde olarak nitelendirilebilir.

Bu havanın bir diğer amacı ise paket içerisindeki cipslerin taşıma ve depolama gibi işlemler sırasında ezilip kırılmasını önlemesidir.