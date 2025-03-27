Coca-Cola’da kritik adım: Binlerce kutusu toplatılıyor! İşte, nedeni…

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan denetimler hız kesmeden devam ediyor. İnsan sağlığı açısından çeşitli riskler oluşturacak birçok ürün hakkında geri çağırma başlatılmasına vesile olan FDA bu kez ünlü gazlı içecek devi Coca-Cola’nın binlerce kutusu hakkındaki kararıyla dikkat çekti.

FDA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu geri çağırma 6 Mart'ta Coca-Cola üreticisi Reyes Coca-Cola Bottling tarafından başlatıldı ve 24 Mart'ta resmi olarak Sınıf II geri çağırma olarak tanımlandı.

Sınıf II geri çağırma, ürünün kullanımının geçici sağlık etkilerine yol açabileceğini ya da ciddi sağlık sorunları riski taşımadığını belirten bir sınıflandırma olarak gösterildi.

O ÜRÜNLER ETKİLENDİ

FDA tarafından yapılan incelemeler sonucunda Coca-Cola'nın 10 binden fazla kutusu, potansiyel plastik kirliliği nedeniyle geri çağrıldı.

Geri çağırma kapsamına dahil olan ürünler arasında Milwaukee, Wisconsin'deki Reyes Coca-Cola Bottling tesisinde üretilen 12'li Coca-Cola Original Taste kutuları yer alıyor. Söz konusu geri çağırmanın yalnızca Illinois ve Wisconsin'deki belirli partilerdeki Coca-Cola kutularını kapsadığı belirtiliyor.

Şirket, geri çağırma kapsamında yer alan ürünler için kullanıcıların kutularını kontrol etmeleri gerektiği belirtildi. Geri çağırma işlemi gönüllü olarak yapıldığını belirten Coca-Cola, ABC News'e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için Reyes Coca-Cola Bottling'e yönlendirdi.