Çocuklarınıza dikkat edin! Bu hastalık resmen çil yavrusu gibi dağılıyor, kansere davetiye çıkartıyor… Öpücük yoluyla buluşan Epstein-Barr virüsü çocukları pençesi altına alıyor. Tükürük yoluyla buluşan bu hastalık için uzmanlar uyarılar ardı ardına geliyor.

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Epstein-Barr (EBV) virüsü kaynaklı oluşan öpücü hastalığı hakkında uzmanlar cayır cayır uyarıyor. Özellikle çocuk döneminde bulaşan bu hastalık için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Yakın temas, öpüşme ve sık kucaklaşma nedeniyle buluşan virüs başta kanser olmak üzere birçok hastalığa da davetiye çıkartıyor.

“Çocukluk ve gençlik döneminde bulaşır”

Herpesviridae virüs ailesinden olan Eptein-Barr virüsünün genellikle çocukluk ve gençlik döneminde bulaşan bu virüs hakkında yaptığı açıklamada Uzm. Dr. Emre Öztürk, “İnsanlarda enfeksiyona neden olan bu virüs, genellikle çocukluk veya genç yetişkinlik döneminde bulaşır ve gneellikle 'kissing disease' veya 'mononükleoz' olarak bilinen öpücük hastalığına yol açar.

Ateş, boğaz ağrısı, yorgunluk ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösterir. Virüs, özellikle tükürük yoluyla temas, öpüşme, paylaşılan içecek veya yiyecekleri kullanma gibi yakın temaslar sonucunda yayılabilir. Kişisel hijyen, öpüşme ve yakın temastan kaçınma, bağışıklık sistemini güçlendirerek EBV enfeksiyonundan korunabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Damlacık yoluyla bulaşır"

Ayrıca EBV virüsünün, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu da belirten Uzm. Dr. Öztürk, "EBV'de özellikle tükürük yoluyla bulaşan enfeksiyonlar sık görülür. Virüs, özellikle damlacık yoluyla temas, öpüşme, paylaşılan içecek veya yiyecekleri kullanma gibi yakın temaslar sonucunda yayılabilir.

Epstein-Barr virüsü enfeksiyonunun yaygın bir belirtisi öpücük hastalığıdır. Bu durum ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk ve genellikle karaciğer ve dalak büyümesi ile karakterizedir. Mononükleoz genellikle kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır, ancak bazı durumlarda dinlenme ve belirtileri hafifletmek için ilaçlar gerekebilir" sözlerine değindi.

"Ömür boyu sessiz de kalabilir"

Öpücük hastalığına neden olan Epstein-Barr virüsünün, Hodgkin lenfoması, Burkitt lenfoması, nazofarenks kanseri ve diğer bazı kanser türleriyle de ilişkisi bulunuyor.

Önemle bu konunun altını çizen Uzm. Dr. Öztürk, "Çoğu insan EBV ile enfekte olmasına rağmen, bu kanser türlerinin sadece küçük bir yüzdesi EBV enfeksiyonu sonucunda gelişir. Epstein-Barr virüsü, bir kez enfekte olan bir kişide ömür boyu latent (sessiz) bir enfeksiyon oluşturabilir.

Bu, virüsün belirli bir dönemde aktif hale gelerek hastalığa neden olabileceği anlamına gelir. EBV enfeksiyonlarının çoğu hafif ve kendiliğinden iyileşir, ancak bazı durumlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşan kişilerin bir sağlık uzmanına danışmaları önerilir" şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Öztürk, Epstein-Barr virüsünün (EBV) bulaşmasını önlemek için bazı önlemler alınması gerektiğine dikkat çekerek, korunmak için dikkat edilmesi gereken unsurları da açıkladı.

İşte öpücük hastalığından korunmak için yapılması gerekenler...

Kişisel hijyen

Elleri sık sık yıkamak, özellikle yemek hazırlamadan veya yemekten önce, tuvalet kullanıldıktan sonra ve burun, ağız veya gözleri temas ettikten sonra, EBV ve diğer enfeksiyonlardan korunmada önemlidir.

Öpüşme ve yakın temastan kaçınma

EBV, genellikle tükürük yoluyla bulaşır. Bu nedenle, hastalığı olan kişilerle yakın teması sınırlamak ve özellikle enfekte kişilerle öpüşmekten kaçınmak enfeksiyon riskini azaltabilir.

Hijyenik alışkanlıklar

Kişisel eşyaların paylaşımını en aza indirgemek, özellikle bardaklar, tabaklar, çatal-bıçaklar, havlu ve diş fırçaları gibi öğelerin paylaşımını önlemek EBV ve diğer enfeksiyonların yayılmasını engelleyebilir.

Bağışıklığı güçlendirmek

Güçlü bir bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyonlara karşı daha dirençli hale getirebilir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek, dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, yeterince uyumak ve stresten kaçınmak önemlidir.

Hastalıklı kişilerle temastan kaçınma

EBV enfeksiyonu veya mononükleoz teşhisi konmuş kişilerle teması sınırlamak önemlidir. Bu kişilerle temas etmek zorunluysa, hijyenik önlemler alınmalı ve enfekte olmuş eşyaları kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Aşılar

EBV enfeksiyonuna karşı spesifik bir aşı bulunmamaktadır. Ancak, bazı ülkelerde bu önlemler EBV enfeksiyonundan korunmada yardımcı olabiliyor, riski tamamen ortadan kaldırmıyor."

Uzm. Dr. Emre Öztürk, enfeksiyondan kaçınmak için her zaman dikkatli olmak ve temel hijyen uygulamalarına dikkat etmenin önemli olduğunu da sözlerine ekledi.