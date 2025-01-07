Coğrafi işaret aldı, kuyumcuların yeni gözdesi oldu! Erzurum burmasının ağırlığı 25 gramdan başlıyor

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Kuyumcu tezgahları süsleyen hem işçiliği hem de ağırlığıyla gözde olan Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği için Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 26.12.2022 tarihinde halılar, kilimler ve dokumalar dışında kalan el sanatı ürünleri grubunda mahreç işareti alınması için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Yapılan başvuru sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği’ne coğrafi işaret onayı verdi.

İnce bir işçilik sonucunda ortaya çıkan bu bilezikler 25 gram ağırlığıyla da hem kuyumcular hem de altınseverlerin tercihleri arasında yer alıyor.

TAMI TAMINA 22 AYAR

Erzurum Burması ya da Erzurum Burma Bileziği, 22 ayar 916 milyem değerindeki 1 adet ikiye katlanmış altın telin veya 925 ayarındaki 1 adet ikiye katlanmış gümüş telin, 22 ila 28 büklüm olacak şekilde burulması suretiyle üretiliyor.

Genellikle altın tel kullanılarak üretilen bu bileziklerde 14 ayar altın çok sert, 24 ayar altın ise çok yumuşak olacağı için kullanılmıyor. Ağırlığı 25 gramdan başlıyor ve talep edilen bileziğin gramına bağlı olarak artıyor.

Erzurum Burması / Erzurum Burma Bileziği kaş (toka), kordon ve kilit olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Kordon kısmında herhangi bir işleme bulunmuyor ve teller, kendi çevrelerinde burularak elde ediliyor.

KAYNAK: İHA