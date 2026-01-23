Cuma günü en etkili dua: Herhangi bir saatte okuyun...

Cuma günü Müminlerin ibadetle geçirdiği, dualar ve tövbelerle değerlendirdiği kutsal bir gündür.

Bu güne özel kuvvetli dualar, her daim araştırılmaktadır.

Dualarla huzur bulan ve Allah'a sesini duyuran kullar, en doğru şekilde dua etmek için "cuma günü duaları", "cuma günü en etkili dua", "cuma günü okunacak dualar" gibi başlıklara bakmaktadır.

Darlıktan, sıkıntıdan kurtulmak isteyen; Dilekleri, hacetleri, istekleri olan her kimse istediği bir saatte okuyabilir.

İşte, cuma günü okunacak en etkili dua...

KUVVETLİ CUMA GÜNÜ DUASI:

Cuma günü herhangi bir saatte:

Lâ ilahe illâ ente yâ Hannânü ya Mennânü yâ bedî'as semâvâti vel arzı yâ zel Celâli vel İkrâm

diye dua edilirse, sahibine muhakkak icabet olunur.

Bu konudaki hadis-i şerif şöyledir:

Cuma gününün bir saatinde doğuyla batı arasında bir şey için, "Lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedîas-semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm. - Senden başka ilah yoktur; ey hannan (rahmetinin en latif cilvesini gösteren, Rahman, Rahîm ve çok merhametli olan) ve ey mennan (çok çok ihsan eden, en çok nimet veren), ey gökleri ve yerleri en güzel şekilde yaratan, ey celal ve ikram sahibi!" diyerek dua edilirse, bu şekilde dua eden bir kişinin duasına cevap verilir. (Hatîb, Tarih, 4/115)