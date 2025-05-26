Haber Merkezi

Türkiye gündemini yakından takip edilen milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair araştırmalarına başladı.

Kurban Bayramı’na sayılı gün kalan vatandaşların gündeminde bayramın 9 gün olup olmayacağı ve bu konuyla ilgili olarak kabine toplantısından çıkacak cevap merakla bekleniyor.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Yargı Paketi, enflasyonla mücadele, terörsüz Türkiye gibi konuların görüşülmesi beklenen Kabine Toplantısı’nın saat kaçta yapılacağı odak noktası haline gelmiş durumda.

Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı en son 12 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşti. Toplantının en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi. Terör örgütü PKK’nın kongresini toplamasının ardından feshini ilan etmesiyle yaşanan gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımlar oldu.

Bu hafta yani 26 Mayıs Pazartesi günü AK Parti MKYK toplantısı gerçekleşecek. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılmayacak. Toplantının yapılacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama ise gelmedi.