Cüzdanında olan yaşadı: Bu bozuk para tam 107 bin TL’ye satılıyor

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Cüzdanınızda ya da bozuk para kumbaranızda sakladığınız bir madeni paranın, değerinin binlerce Euro’ya kadar çıkabileceğini hiç düşündünüz mü?

Görünüşte sıradan olan bu paraların, tarihsel önemi ve sınırlı üretimi nedeniyle koleksiyoncular arasında açık artırmalarda yüz binlerce liraya kadar alıcı buluyor.

Koleksiyonerlerin açık hedefi haline gelen bu paraların başında ise Monaco Prensesi Grace Kelly adına 2007 yılında sınırlı sayıda üretilen 2 Euro madeni para geliyor.

Sadece 20 bin adet basılan bu özel para, günümüzde çıkartıldığı açık artırmalarda 600 Euro’dan başlayan fiyatlarla alıcı bulabiliyor.

DEĞERİNİ KATLADIKÇA KATLIYOR!

Görünüşte yalnızca bir 2 Euro olan madeni para sınırlı üretim olması nedeniyle dudak uçuklatan rakamlara alıcı buluyor.

Koleksiyonerler oldukça nadir bulunan bu paraya sahip olabilmek için 1500 Euro’yu gözden çıkarıyor. Online satış platformlarında ise fiyatlar çok daha yukarılarda. eBay’de Grace Kelly 2 Euro’su için istenen fiyat bazı ilanlarda 2500 Euro’ya (107 bin 629 TL) kadar yükselmiş durumda.

Bu paranın yanı sıra, koleksiyon değeri taşıyan pek çok özel baskı 2 Euro bulunuyor. Monte Carlo’nun 150. kuruluş yılına özel basılan versiyon şu anda yaklaşık 400 Euro değerindeyken, Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle için çıkarılan 2 Euro madeni para da 250 Euro seviyelerinden alıcı buluyor.