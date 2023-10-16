Dana kuşbaşı, sotelik, haşlamalık! Kırmızı ette cumhuriyet fiyatları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen zincir marketler, çeşitli vesilelerle ürün fiyatlarını düşürüyor.
Cumhuriyetin 100.yılına da denk gelmesiyle binlerce üründe fiyatlar dibe iniyor.
İndirimli gıda çeşitleri arasında cep yakan kırmızı et de yer aldı.
Dana haşlamalık et, kuşbaşı et ve kaburgada indirimli fiyatları duyan koşuyor.
İşte kırmızı ette cumhuriyet fiyatları...
Kırmızı ette mega kampanya
Türkiye'nin market zincirlerinden biri olan Migros'ta kırmızı et indirime girdi.
Peş peşe indirim kampanyaları ile vatandaşa ekonomik alışveriş imkanı tanıyan Migros markette yüzde 10 oranında fiyatlar geriledi.
Migros markette haşlamalık et kg fiyatı 377 TL, kuşbaşı et 464 TL, dana yemeklik kaburga 269 TL'ye düştü.