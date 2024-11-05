Danilo Zanna yeni restoran açtı! Fiyatları gören şaşırdı...

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef’te jüri koltuğunda oturan isimlerden Danilo Zanna İstanbul’un ünlü caddelerinden olan Bağdat Caddesi’nde yeni bir mekan açtı.

Açtığı son restoran ile birlikte Türkiye’de toplamda 6 işletmesi olan Zanna, yeni mekanını Milano konsepti ile açtı.

Oldukça popüler bir nokta olan Bağdat Caddesi’nde açılan restoran menüde yer alan fiyatlarla görenleri şaşkına çevirdi.

ÇAY BİLE 75 TL!

Danilo Şef'in açık mutfak konseptiyle misafirlerini ağırlamaya başladığı restoranında kruvasanların fiyatları ortaya çıktı.

Mynet'te yer alan habere göre fiyatlar; Croissant sandwich (kruvasan sandviç) 315 TL, Royal croissant 190 TL, Danish 180 TL, Latte 125 TL ve çay ise 75 TL şeklinde.