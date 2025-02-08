Darphanenin hatası pahalıya patladı! 8 liralık para 4 bin lira oldu

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Birleşik Krallık’ta yaşayan bir kişi, yıllardır bir kutuda sakladığı 20 penilik (yaklaşık 8 TL) madeni parasını eBay’de satışa çıkardı.

İlk bakışta sıradan görünen bu para, koleksiyoncuların gözdesi olan nadir bir hata içeriyordu. Yapılan hatanın Kraliyet Darphanesi’nin 2008 yılında 20 penilik madeni paraların tasarımını değiştirmesi sırasında meydana geldi.

Kraliyet Darphanesi'nin 2008’de yaptığı bir tasarım hatası nedeniyle iki yüzünde de tarih bulunmayan bu özel madeni para, tam 97 sterline (4 bin 346 TL) alıcı bulmasıyla gündem oldu.

HATA PAHALIYA PATLADI

Normalde tarih, madeni paraların arka yüzünde yer alıyordu. Ancak yapılan tasarım değişikliğiyle tarih ön tarafa taşındı. Fakat basım sırasında eski kalıp yanlışlıkla kullanıldı ve bazı madeni paralar iki tarafında da tarih olmadan piyasaya sürüldü.

Bu hatanın fark edilmesiyle birlikte, koleksiyoncular bu özel paraların peşine düştü. Dolaşımda yaklaşık 250 bin adet hatalı 20 penilik madeni para olduğu tahmin ediliyor.