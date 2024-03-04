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Dedektif testi: Gizlenen kediyi sadece Sherlock Holmes ruhlular tespit ediyor

Dedektif testi: Gizlenen kediyi sadece Sherlock Holmes ruhlular tespit ediyor Bir kedi ahşap kütüklerin yanında saklanıyor. Yalnızca çok keskin gözleri olan kişiler bunu fark edebilir. Yapabilir misin?