Dedektif testi: Gizlenen kediyi sadece Sherlock Holmes ruhlular tespit ediyor

İnternet son zamanlarda optik yanılsama sorunlarına takıntılı hale geldi. Bu optik bilmeceler genellikle belirli nesnelerin kafa karıştırıcı ve akıllara durgunluk veren resimlerini içerir.
Günümüzün optik illüzyon bilmecesine bir göz atalım.
Yukarıdaki resimde bahçede tutulan yüzlerce ahşap kütük görülmektedir. İlk bakışta resmin yalnızca kütüklerden oluştuğunu sanabilirsiniz; ama yakından bakarsanız hoş ve yumuşak bir şey fark edeceksiniz.
Fotoğraftaki sevimli nesne bir kedidir.
Şu anki hedefiniz, fotoğraf bulmacasının içinde gizlenmiş kediyi zaman sınırı içinde bulmaktır. Bu görevi tamamlamak için 7 saniyeniz var.
Kedi kütüklerle aynı renktedir. Kedi şeklinde bir siluet aramanız gerekecek. Ancak o zaman nihai görsel mücadeleyi tamamlayabileceksiniz.
Hala bulamadınız mı?
Görebilenleri tebrik ederiz. İşte çözümü...