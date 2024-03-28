Dedektifler buraya! Fermuarsız Squid Game askerini kimse göremiyor... İçinizdeki dedektifi serbest bırakın ve bu akıl almaz Kalamar Oyunu bulmacasını çözün! Sinsi bir asker, fermuarsız bir ceketle göz önünde saklanıyor. Bol şans!

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Bu ara ve bul bulmacası gözlem becerilerinizi test edecek.

Doğrudan oyunların içinden bir sahne hayal edin. Hepsi ikonik kırmızı eşofmanlar giymiş düzinelerce asker bir araya toplanmış duruyor.

Ama bir terslik var! Bunların arasında ceketinde çok önemli bir ayrıntı olan fermuar bulunmayan tek bir asker de var. Süre dolmadan bu sahtekarın yerini tespit edebilir misiniz?

Peki, bu zorlu mücadeleye katılıp ceketinde fermuarı olmayan ve saate 17 saniye kala gizlenmiş bir askeri fark edebilir misiniz?

Gizli askeri fark ettiniz mi?

Bazı ipuçlarına mı ihtiyacınız var?

Görüntüyü yakınlaştırın ve düzensizlikleri tespit etmeye çalışın. Fermuarı olmayan askerin ceketi biraz farklı.

Hala bulamadınız mı?

Acele edin, süremiz kısıtlı ve çok yakında bitecek!

3… 2… ve 1!

Gizli askeri fermuarsız gördün mü?

Onu bulduysanız tebrikler, harika bir iş başardınız!

İşte çözüm: