Deliryum nedir, belirtileri nelerdir? Deliryum hastalığı tedavisi

Konsantrasyon güçlüğü, dalgınlık, hafıza kaybı gibi zihinsel yeteneklerin değişmesi durumunda "deliryum" akıllara gelebilir.
Deliryum, beyindeki sinyallerin düzgün bir şekilde iletilemediğinde veya alınamadığında ortaya çıkan bir bozukluktur.
Genellikle bir hastalık, travma, enfeksiyon, ilaç yan etkisi veya zehirlenme gibi faktörlerin akabinde görülen deliryum rahatsızlığı, tedavi edilmelidir.
Nedenleri, belirtileri ve tedavi sürecine ilişkin uzmana görünmek şarttır.
Beyin fonksiyonlarını etkileyen deliryum belirtileri nelerdir ve nasıl geçer haberimizde...
İşte deliryum hakkında merak edilenler...
Deliryum belirtileri
Zihinsel durumda değişiklikler: Konsantrasyon güçlüğü, dalgınlık, hafıza kaybı.
Duyusal değişiklikler: Hallüsinasyonlar, sanrılar, algı bozuklukları.
Motor hareketlerde değişiklikler: Huzursuzluk, istirahat halinde hareket etme, anormal kas aktivitesi.
Duygu durumu değişiklikleri: Anksiyete, korku, agresiflik, duygusal dalgalanmalar.
Neden olan faktörler
Fiziksel hastalıklar: Enfeksiyonlar, şiddetli ağrı, metabolik dengesizlikler.
İlaç yan etkileri: Özellikle yaşlı bireylerde bazı ilaçlar deliryuma neden olabilir.
Cerrahi müdahaleler: Özellikle ameliyat sonrası dönemde görülebilir.
Zehirlenmeler: Alkol, ilaç veya diğer toksinlere maruz kalma.
Yetersiz oksijen alımı: Solunum problemleri veya kalp yetmezliği gibi durumlar.
Deliryum tedavisi
Altta yatan nedenin belirlenmesi ve tedavi edilmesi esastır. Hastanın genel sağlığını stabilize etmeye yönelik önlemler alınır.
Bazı durumlarda, semptomları kontrol altına almak için ilaçlar kullanılabilir.