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Deliryum nedir, belirtileri nelerdir? Deliryum hastalığı tedavisi

Deliryum nedir, belirtileri nelerdir? Deliryum hastalığı tedavisi Kişilerim zihinsel yetenekleri üzerine etkili olan deliryum, ciddi bir rahatsızlıktır. Belirtileri ve tedavisi önemsenmeli, aksi takdirde kalıcı sorunlara yol açabilir. Peki, deliryum nedir? Deliryum belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İşte bilgiler...