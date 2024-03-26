Denize girmekle oruç bozulur mu? Orucu bozan durumlar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cevabı en çok merak edilenler arasında ise "Denize girmekle oruç bozulur mu?" sorusu yer alıyor. İşte bu sorunun yanıtı...

ensonhaber.com

Ramazan ayının içerisinde olduğumuz bu günlerde orucu bozan durumlar hakkında aramalar hız kazandı.

Bilindiği üzere belirli durumlar orucun bozulmasına neden olabilir ve bu durumlar, oruç tutan bireylerin dikkat etmesi gereken önemli hususlardan biridir.

Oruç ibadeti hakkında merak ettiklerini internette araştıran vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yöneltiyorlar.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında "Denize girmekle oruç bozulur mu?" sorusu bulunuyor.

Vatandaşlar bu soruyu Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorarak yanıt aradı.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Denize girmekle oruç bozulur mu?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz. Fakat denize giren kimsenin, yüzme esnasında veya başka bir şekilde su yutma ihtimali yüksektir. Bu itibarla oruçlu iken denize girmekten kaçınmak daha ihtiyatlıdır.