Hüseyin Topuz

Derin dondurucular, gıdaları daha uzun süre saklamak için harika bir yöntemdir.

Ancak, her yiyecek bu yönteme uygun değildir. Yanlış şekilde dondurulan bazı besinler, dokularını, lezzetlerini ve besin değerlerini kaybedebilir.

Hatta bazıları, dondurma işlemi sonrası tüketildiğinde istenmeyen bir deneyime neden olabilir.

Doğru saklama yöntemleriyle hem yiyeceklerinizin kalitesini koruyabilir hem de israftan kaçınabilirsiniz.

İşte derin dondurucuya koymamanız gereken 9 besin:

Yumurta

Kabuklu yumurtalar dondurulduğunda genişler ve çatlayabilir. Bu, hem yumurtanın yapısını bozar hem de bakteri üremesine yol açabilir.

Süt Ürünleri

Yoğurt, krema ve süt gibi süt ürünleri dondurulduğunda yapıları bozulur. Çözüldüklerinde topaklanır ve tatlarını kaybederler.

Salatalık ve Marul Gibi Sulu Sebzeler

Bu sebzeler dondurulduğunda dokuları yumuşar ve lezzetleri bozulur, bu da onları yenmez hale getirebilir.

Kızartılmış Yiyecekler

Dondurulduktan sonra bu yiyeceklerin çıtırlığı kaybolur ve ısıtıldıklarında lastik gibi bir doku oluşur.

Mayonez ve Soslar

Mayonez veya krema bazlı soslar dondurulduğunda ayrışır ve eski kıvamlarını kaybeder.

Patates

Pişmemiş patatesler dondurulduğunda nişasta şekil değiştirir ve patatesin dokusu süngerimsi bir hal alır.

Yumuşak Peynirler

Beyaz peynir, krem peynir gibi yumuşak peynirler dondurulduğunda dokuları ve tatları bozulur.

Pişmiş Makarna

Makarna dondurulduğunda dokusunu kaybedip lapa haline gelebilir.

Karbonatlı İçecekler

Kola, gazoz gibi içecekler donduğunda basınç artar ve kutu patlayabilir. Bu yiyecekleri dondurucudan uzak tutarak hem besinlerin kalitesini koruyabilir hem de israfı önleyebilirsiniz.