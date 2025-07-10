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DEV FİNAL: Chelsea - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG karşı karşıya geliyor. İşte dev maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri.

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DEV FİNAL: Chelsea - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finali için geri sayım başladı.

Turnuvanın finalinde İngiliz ekibi Chelsea ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde Real Madrid’i 4-0 gibi farklı bir skorla geçen PSG, etkili oyunuyla dikkat çekerken; Chelsea ise Brezilya temsilcisi Fluminense’yi 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. 

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele, dünya futbolunun en prestijli kulüp organizasyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Peki, Chelsea - PSG maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın bilgileri...

Chelsea - PSG maçı ne zaman?

Chelsea - PSG maçı 13 Temmuz 2025 Pazar günü oynanacak. Zorlu müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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