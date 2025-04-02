Dev maç TRT Spor'da şifresiz! İşte milli yıldızımızın yer alacağı o maç...

Hüseyin Topuz
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası yarı finalinde Milan'a konuk oluyor.
Dünyanın en prestijli kupa organizasyonlarından biri olan İtalya Kupası maçları TRT Spor'da yayınlanıyor.
İtalya Kupası'nda oynanacak yarı final maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
2 Nisan 2025 Çarşamba günü İtalya Kupası'nda oynanacak Milan - Inter maçı yakından takip ediliyor.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Milan - Inter maçının bilgileri...
Milan - Inter maçı ne zaman?
Milan - Inter maçı 2 Nisan 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynayacak.
Milan - Inter maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.