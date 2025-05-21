Haber Merkezi

ABD'nin Florida eyaletinde faaliyet gösteren Bedner Growers şirketi, 29 Nisan - 14 Mayıs 2025 tarihleri arasında Bedner's Farm Fresh Market'te satılan salatalıkları gönüllü olarak geri çağırma kararı aldı.

Geri çağırma nedeni ise salatalıkların, Salmonella bakterisiyle kontamine olma ihtimali olarak belirtildi.

Sağlık yetkilileri, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için bu bakterinin ciddi ve hatta ölümcül enfeksiyonlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

SALMONELLA TEHLİKESİ

Salmonella enfeksiyonları genellikle ateş, ishal (bazı durumlarda kanlı), mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

Nadir ama tehlikeli vakalarda, bakteri kana karışarak kalp ve damar sistemini etkileyen ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Geri çağrılan ürünler, Florida'daki üç Bedner's Farm Fresh Market şubesinde Boynton Beach, Delray Beach ve West Palm Beach doğrudan tüketicilere satılmıştı.

Yetkililer belirtilen tarihler arasında satın alınan salatalıkların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.