Dev milli maç TRT Spor'da şifresiz! İşte TRT Spor'un yayınlayacağı o maç...

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda adını namağlup son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız çeyrek final için sahaya çıkıyor.
Filenin Efeleri, G Grubu'nda oynadığı 3 maçıda kazanarak grubunu namağlup lider tamamladı.
Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.
Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Hollanda maçı ne zaman?
Türkiye - Hollanda son 16 turu karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.