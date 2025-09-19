Dev milli maç TRT Spor'da şifresiz! İşte TRT Spor'un yayınlayacağı o maç... Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. İşte dev maçın detayları...