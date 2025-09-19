Abone ol: Google News

Dev milli maç TRT Spor'da şifresiz! İşte TRT Spor'un yayınlayacağı o maç...

Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. İşte dev maçın detayları...

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 15:11
Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda adını namağlup son 16 turuna yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız çeyrek final için sahaya çıkıyor.

Filenin Efeleri, G Grubu'nda oynadığı 3 maçıda kazanarak grubunu namağlup lider tamamladı.

Dünya Şampiyonasında üçte üç yaparak grubunu namağlup lider tamamlayan Millilerimiz, son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.

Peki, Türkiye - Hollanda maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Hollanda maçı ne zaman?

Türkiye - Hollanda son 16 turu karşılaşması, 20 Eylül Cumartesi günü TSİ 10.30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

