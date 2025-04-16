Dev rövanş TRT 1'de şifresiz! İşte milli futbolcumuzun yer alacağı o maç...

Hüseyin Topuz
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'i konuk ediyor.
Geçtiğimiz hafta Almanya'da oynanan müsabakayı Inter 2-1 kazanarak büyük bir avantajı elde etti.
16 Nisan 2025 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Inter - Bayern Münih maçı yakından takip ediliyor.
Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Inter - Bayern Münih maçının bilgileri...
Inter - Bayern Münih maçı ne zaman?
Inter - Bayern Münih maçı 16 Nisan 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynayacak.
Inter - Bayern Münih maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.