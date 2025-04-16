Dev rövanş TRT 1'de şifresiz! İşte milli futbolcumuzun yer alacağı o maç...
Hüseyin Topuz

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih'i konuk ediyor.

Geçtiğimiz hafta Almanya'da oynanan müsabakayı Inter 2-1 kazanarak büyük bir avantajı elde etti.

16 Nisan 2025 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Inter - Bayern Münih maçı yakından takip ediliyor.

Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.

Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

İşte, Inter - Bayern Münih maçının bilgileri...

Inter - Bayern Münih maçı ne zaman?

Inter - Bayern Münih maçı 16 Nisan 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynayacak.

Inter - Bayern Münih maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor