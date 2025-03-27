Dikkat testi: Resimdeki farklı emojiyi 6 saniyede bulanların IQ'su en az 130 çıkıyor

Hüseyin Topuz

Yeni bir resimli bulmaca ile sizlerleyiz. Bu resimli bulmacamızda sizden istenen farklı olan emojiyi en kısa sürede bulmak.

Sadece çok dikkatli bakan kişiler resimdeki farklı emojiyi saniyeler içerisinde bulmayı başarıyor.

Resimde bulunan onlarca kızgın surat emojisi arasında bir tane farklı emoji yer alıyor.

Peki, siz resime bakınca farklı olan emojiyi bulabilecek misiniz?

Hadi hemen dikkatinizi test edin...

İşte o resim..

Resimde çok sayıda kızgın surat emojisi bulunuyor. Fakat aralarındaki bir emoji diğerlerinden farklı.

Görsel zekanızı ve bilişsel yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz bu tür bulmacalarda IQ seviyenizi ölçebilirsiniz.

Peki siz farklı olan emojiyi görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın.

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Süre bitti...

İşte resimdeki farklı emojinin bulunduğu yer;