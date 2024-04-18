Dileklerim kabul olması için hangi duayı okumalıyım? İşte o özel dua... Dileklerin kabul olması için okunacak en etkili dua vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte dileklerin kabul olmasını sağlayan o özel dua...

ensonhaber.com

Dileklerine ve isteklerine ulaşmak isteyenler için dilek duası arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

En çok aranılan konular arasında yer alan bu tür özel dualar birçok kişinin gündeminde bulunuyor.

Dileklerinin kabul olmasını isteyenler arama motorlarında "En etkili dilek duası nedir" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

İnsanlar, gerçekleşmesini istedikleri şeyler için dilek duası okuyabilir. En etkili ve kabul olan bir dilek duasını sizler için derledik.

Peki, en etkili dilek duası nedir? İşte, en etkili dilek duasının Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

Dilek duası Arapça okunuşu

Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullahel'azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh."

Dilek duası Türkçe meali

"Senin razı olmadıklarından ve yaptıklarımdan beni affet. Yapmadıklarımı da yapmamdan koru beni ey Allah'ım. Kendisinden hiçbir ilah bulunmayan Hay, Kayyum ve Azim olan Allah'a istiğfar eder, günahlarımdan pişman olup, sadece ona sığınırım."