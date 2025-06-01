DHA

Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, beraberinde Doç. Dr. Sadreddin Tusun, Hakkari Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Prof. Dr. Deniz Şirin ile bir doğasever tarafından Dicle ilçesinde bulunan çekirgenin bulunduğu mağarada inceleme yaptı.

Yakalanan çekirgenin fotoğrafları ve görüntüleri çekildi.

DAHA ÖNCE KAYITLARDA OLMADIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemede, bulunan çekirge türünün daha önce kayıtlarda olmadığı belirlendi.

Almanya'da bilimsel bir dergide de yayınlanan yeni türe, 'Troglophilus diclensis' ismi verildi.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CİNSE RASTLANMAMIŞTI"

Prof. Dr. Ali Satar, yeni bulunan bu çekirge türünün Almanya'da bir dergide yayınlandığını belirterek, şunları söyledi:

Bu görüntüde gördüğünüz çekirge 'kambur çekirge' diye geçiyor ve çok nemli yerlerde yaşıyor. Bir doğasever tarafından bana bunların görüntüleri atıldı. Tabii bizim bir ilçemizden atıldığı için ilgimi çekti. Bu grupta çalışan arkadaşlarımız var, onlara da haber verdik.



Onlarla beraber bu alana birkaç kere gittik ve bu çekirgeyi gördük. Aldık, inceledik ve yeni bir tür olduğunu görmüş olduk. Buna, 'Troglophilus diclensis' adını verdik. Bu, Dicle anlamına geliyor. Dicle ilçemizde bulduğumuz için bu ismi verdik. Bu yeni türümüz Almanya'da bir dergide yayınlandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha önce böyle bir çekirge cinsine rastlanmamıştı. Çünkü burası çok sıcak. İlginç bir tür oldu.

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