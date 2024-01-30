Diz ve dirseklerdeki kararmalar tarih oluyor! Tek yapmanız gereken evdeki bu iki malzemeyi karıştırmak… Diz ve dirseklerde meydana gelen kararmaların çözümü aslında çok basitmiş. Hemen her evde bulunan bu iki malzeme ile lekelerden iz kalmıyor…

ensonhaber.com

Çeşitli faktörlerden dolayı diz ve dirseklerde oluşan kararlamalar ciltte kötü bir görüntüye neden olur.

Bu kararmalar özelliklede kadınlar için özgüven kaybına da neden olabiliyor. Adeta korkulu rüya haline gelen bu kararmalardan kurtulmak için çeşitli doğal yöntemler ve aynı zamanda klinik yöntemlerde mevcut.

Güneşe fazla maruz kalmak, sürekli olarak dar kıyafet seçimi yapmak, hormonal sorunlar, yanlış epilasyon uygulamaları ve yaşlanma gibi birçok sebepten oluşan bu kararmaları evde çözmekte oldukça basit.

Kararmaları yok eden o karışım

Hemen her evde bulunan limon ve karbonat karışımı yapılabilecek en basit ve doğal yöntemlerden birisi. Bu yöntem ile diz ve dirseklerinizde oluşan kararmalara kolayca veda edebilirsiniz.

Limon ve karbonat ile elde edeceğiniz formülü uygulamak için yapmanız gerekenler oldukça basittir.

Öncelikle, bir limonu ortadan ikiye bölün ve üzerine bir yemek kaşığı karbonat serpin. Ardından, kararmış bölgelere bu karışımı uygulayın ve masaj yaparak cilde iyice yedirin.

Düzenli olarak bu karışımı uyguladığınızda, cildinizin temiz ve sağlıklı bir görünüm kazandığını fark edeceksiniz. Kararmaların yok olduğunu görmek sizi mutlu edecek.