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Doğal desteği Ocak 2025: Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı? Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Doğal desteği Ocak 2025: Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı? Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? Doğal gaz yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, binlerce ihtiyaç sahibi aile tarafından merak ediliyor. 2025 ocak ayı için doğal gaz yardımı ödemelerinin yatırılmasını bekleyen vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, doğal gaz ödemeleri yattı mı? Ocak 2025 doğal destek ödemeleri ne zaman yatacak?