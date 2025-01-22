Doğal desteği Ocak 2025: Doğal gaz destek ödemeleri başladı mı? Doğal gaz destek ödemeleri ne zaman yatacak?

2025 ocak ayı doğal gaz desteği ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih ihtiyaç sahibi aileler tarafından merakla araştırılıyor.
Soğuk hava nedeniyle ödemelerin yapılmasını bekleyen ihtiyaç sahipleri, gözlerini gelecek olan açıklamaya çevirmiş durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının ilk doğal gaz yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu.
Düzenli doğal gaz tüketim destek programı kapsamında bu yılın ilk ödemesinin 529 bin 182 hak sahibine yapılacağını ve toplamda 303 milyon TL bir ödeme gerçekleştirileceği belirtildi. Peki, doğal gaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılına ait Doğalgaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını müjdeledi. İlk ödemeler, Ocak ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
DOĞAL GAZ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Doğalgaz destek ödemeleri, başvurusu onaylanan ihtiyaç sahiplerinin e-Devlet üzerinden PTT hesaplarına yatırılmaktadır. Ocak ayı ödemeleri, belirlenen program dahilinde devam ediyor. Hak sahipleri, ikamet adreslerine ait doğalgaz faturalarını PTT şubelerine ibraz ederek destek ödemelerinden yararlanabilir.