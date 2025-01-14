Doğalgaz faturası taksitlendirme nasıl yapılır?

Haber Merkezi

Kış aylarında doğalgaz faturalarını ödemekte zorlananlar için İGDAŞ’tan büyük kolaylık geldi.

14 banka ile yapılan anlaşma sayesinde, aboneler faturalarını 6 aya kadar taksitlendirebilecek.

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ), 7 milyon abonesine yönelik başlattığı kampanyayla kış aylarında ekonomik yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Kampanya kapsamında, doğalgaz faturalarını ödemekte zorluk çeken vatandaşlar, anlaşmalı bankalar aracılığıyla kolayca taksitlendirme işlemi gerçekleştirebilecek.

6 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ), abonelerine ekonomik destek sağlamak için 2019 yılından beri uyguladığı taksitlendirme kampanyasını sürdürüyor.

Kampanya kapsamında, birikmiş doğalgaz borçları 31 Mayıs 2025 tarihine kadar vade farksız 2-6 ay arasında taksitlerle ödenebilecek.

GEÇMİŞ BORÇLARA 12 TAKSİT

İGDAŞ, başlattığı yeni kampanya ile sadece güncel doğalgaz faturalarına değil, vadesi geçmiş borçlara da taksitlendirme fırsatı tanıyor.

Kampanya, konut abonelerini kapsıyor ve anlaşmalı banka aracılığıyla faizsiz 12 ay taksitli ödeme kolaylığı sağlıyor.

DOĞALGAZ FATURASI TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

Doğalgaz faturası taksitlendirme işlemleri, İGDAŞ veznelerinden, https://igdas.istanbul web adresinde online işlem merkezinden ve İGDAŞ Mobil uygulamasından yapılabiliyor.