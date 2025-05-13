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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni doğum yapan annelere verilen doğum yardımı ödemeleri için başvurular sürmeye devam ediyor.

8 Nisan 2025 tarihi itibariyle alınmaya başlayan başvuruların ardından başvuruda bulunan anneler tarafından yardım tutarlarının yatırılacağı tarih merak ediliyor.

Bakanlık tarafından doğum yapan ve doğum yardımı almak isteyen kişilere, tek çocuk için tek seferlik 5000 TL, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca aylık 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 60 ay boyunca aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki, Doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Doğum yardımı ödemeleri ne zaman yatacak?

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

“Aile Yılı” sebebiyle yeni hayata geçirilen uygulama ile birlikte annelere çocuk parası veya diğer bir ifadeyle doğum yardımı kapsamında ödemeler gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada doğum yardımı ödemelerinin mayıs ayında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Ödeme günlerine ilişkin net bir takvim yayınlanmamış olsa da doğum yardımı ödemelerinin en geç 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.