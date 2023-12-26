Dolapları yastıkları kontrol edin! Evinizde 800 bin TL’lik servet yatıyor olabilir… Para koleksiyonlarının son dönemdeki gözdesi olan bu banknot sizin de evinizde olabilir. Dolaplarınızı yastık altlarını kontrol edin. Yıllar öncesinde unutulan bir banknot sayesinde zengin olabilirsiniz.

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1927 yılında basılan efsanevi 1000 liralık emisyon, tüccar ve bankerlerin gözdesi olarak adlandırılıyordu.

Ancak 1939'da tedavülden kaldırılmasıyla birlikte, bu banknotun sadece 7 adedinin günümüze ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu ender bulunan banknot, 800.000 Türk Lirası değeriyle, tarihi ve nadirliğiyle Türkiye'nin en değerli parası konumunda.

1927'de 1000 Cumhuriyet altınına denk gelen bu banknot, günümüzde büyük bir değer kazandı.

Nadir bulunmasıyla müzayedelerde rekor fiyatlarla alıcı bulan bu banknot, sadece maddi bir değerden çok, geçmişin anısını taşımasıyla da dikkat çekiyor.

Banknotun ön yüzünde Atatürk'ün portresi yer alırken, arka yüzünde Sakarya Demiryolu Hattı'nın Geyve Boğazı kısmının görseli bulunuyor. O dönemin Maliye Bakanı Mustafa Abdülhalik Renda'nın imzasının yanı sıra, Türkçe ve Fransızca içeren bir dönemin izlerini taşıyor.

Harf inkılabından önce basılan bu banknot, Osmanlı Türkçesiyle 'Türkiye Cumhuriyeti' ifadesini ve Fransızca kelimeleri barındırarak o döneme özgü dil ve sembollerle tarihi bir belge niteliği taşıyor.

Bu banknot, sadece bir para değil, Türkiye'nin geçmişine ve kültürel mirasına ışık tutan nadir bir hazine olarak değerlendiriliyor.

Evinizde servet yatıyor olabilir

Nadir banknotlar, koleksiyonerler arasında büyük bir heyecan ve ilgi yaratıyor. 800.000 Türk Lirası başlangıç fiyatıyla müzayedelerde satışa çıkarılan bu özel banknotlar, Türkiye'nin zengin para tarihine ışık tutuyor ve büyük bir öneme sahip.

Koleksiyonerler, bu nadir parçaları koleksiyonlarına eklemek için adeta bir yarış içindeler. Eğer evinizde eski paralar, özellikle de bu 1.000 liralık nadir banknot varsa, büyük bir servetin kapısını aralayabilirsiniz.