Domuz böbreği nakledilmişti; 2 ay sonra bakın ne oldu... ABD'nin Boston kentindeki bir hastanede, genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledilen ilk hasta olan 62 yaşındaki Richard Slayman, operasyondan yaklaşık 2 ay sonra yaşamını yitirdi.

ensonhaber.com

Massachusetts Hastanesinden yapılan açıklamada, dünyada ilk kez domuz böbreği nakli yapılan Slayman'in ölümünün operasyondan kaynaklandığına dair bir belirti bulunmadığı belirtildi.

Doktorların 16 Mart'ta genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini Slayman'e naklettiği, hastanın durumunun iyiye gittiği ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği bildirilmişti.

"Ksenotransplantasyon" tedavisi

AA'nın haberine göre; Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen "ksenotransplantasyon" tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş 2 hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla denenmişti.

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.

Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.