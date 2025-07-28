Dönüm nedir? 1 dönüm kaç metrekare yapar?

Günlük hayatta özellikle tarla, arsa ve arazi ölçümlerinde sıkça karşımıza çıkan "dönüm" terimi, birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Peki, dönüm tam olarak ne anlama gelir ve 1 dönüm kaç metrekareye denk gelir?

Dönüm, Türkiye’de kullanılan geleneksel bir arazi ölçü birimidir. Eskiden farklı bölgelerde farklı büyüklüklerde kullanılabilse de, günümüzde standardize edilmiştir.

1 dönüm arazi, 1.000 metrekareye eşittir. Başka bir ifadeyle, 1 dönüm, bir kenarı 31,62 metre olan kare şeklindeki bir alan kadar yer kaplar.

Tarım arazilerinin büyüklüğü genellikle dönüm cinsinden ifade edilirken, tapu ve resmi belgelerde metrekare birimi kullanılmaktadır.

Bu nedenle, dönüm ile metrekare arasında dönüşüm bilmek, özellikle gayrimenkul alım-satımı yapanlar için büyük önem taşır.