Döviz bürolarında yeni dönem: Zorunluluk kalktı, süreler 2 yıla çıktı

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, taşıt dışındaki menkul satış sözleşmelerinde dövizle ödeme yasağı kaldırıldı. Böylece, Türkiye'de yerleşik kişiler artık belirli koşullar dahilinde aralarında dövizle ticaret yapabilecek.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde yapılan değişiklikle, taşıt dışındaki menkul satışlarında ödeme döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak yapılabilmesine yönelik olan değişiklik kapsamında daha önce TL ile yapılması zorunlu olan birçok işlem için serbestlik sağlandı.

Özellikle yüksek değerli menkul satışları için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu değişiklik, dövizle ticaretin önünü açarken, bazı sektörler için TL zorunluluğu devam edeceği belirtildi. Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık gibi hizmetlerde döviz yasağı sürecek.

KAYIT SAKLAMA SÜRELERİ UZATILDI

TL zorunluluğunun kaldırılmasının yanında, döviz bürolarında güvenlik önlemleri artırılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin biçimde yürütülebilmesi için adım atıldı.

Bu kapsamda da finansal sektörün önemli bir aktörü olan döviz bürolarının denetim ve gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcutta bir yıl olan kamera kayıtlarını saklama ve depolama süresi iki yıla çıkarıldı.