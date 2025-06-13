Dövme yaptırmak Japonya’da neden olumsuz karşılanıyor? İşte şaşırtan gerçekler...

Haber Merkezi

Japonya, gelişmiş teknoloji ve geleneksel kültürü bir arada yaşatan ülkelerden biri. Ancak söz konusu dövme olunca, bu ülke beklenmedik derecede katı bir tutum sergiliyor.

Japonya’da dövmeye bakış, Batı ülkelerinden oldukça farklı ve hâlâ büyük ölçüde olumsuz. Japonya’da dövme, tarih boyunca suç, mafya ve dışlanmışlıkla özdeşleşmiş durumda.

Özellikle dövmeli bireyler, halk arasında Yakuza yani Japon mafyasıyla ilişkilendirilir. Bu yüzden birçok geleneksel hamam, spor salonu ya da havuz dövmeli bireyleri içeri almamaktadır.

Her ne kadar genç nesil arasında dövme daha çok bir sanat ve ifade biçimi olarak görülmeye başlansa da, toplumun genelinde bu olumsuz algı devam ediyor.

Dövmeli turistler bile Japonya’da bu sebeple sosyal baskı veya sınırlamalarla karşılaşabiliyor.

Özellikle Tokyo gibi büyük şehirlerde dövmeye daha hoşgörülü bir yaklaşım görülse de, kırsal bölgelerde hala dövmeye sahip olmak toplumdan dışlanmak anlamına gelebiliyor.