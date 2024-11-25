DSİ 515 PERSONEL ALIMI | DSİ 515 işçi alımı başvuru tarihleri ne zaman?

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Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde işçi alımı gerçekleşeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılında farklı branşlarda görevlendirilmek üzere toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek.

İş arayan milyonlarca kişiyi heyecanlandıran bu haberin ardından konuya dair araştırmalar hız kazandı.

Söz konusu işçi alımı duyurusunun ardından başvuru süreci, tarihleri ve şartlarıyla ilgili detaylar yakından takip ediliyor. Peki, DSİ personel alımları ne zaman başlayacak?

DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

DSİ'ye 515 işçi alımı için başvuru takvimi netleşmedi. DSİ işçi alımına ilişkin başvuru ayrıntılarının önümüzdeki günlerde DSİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanması bekleniyor.

DSİ İŞÇİ ALIMININ AYRINTILARI NELER?

Bakan Yumaklı, DSİ işçi alımına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.