Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne kadar? İşte ödenecek tutarlar

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Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar için de geçerli.

2024 yılında 3 bin lira olarak yatırılan bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla 4 bin liraya yükseltildi.

Peki, dul ve yetim maaşı alanlar bu ödemeden nasıl yararlanacak?

Dul ve yetim maaşı alanlar, ödemelerini hisseleri oranında alıyor. İkramiye tutarı da aynı şekilde hak sahiplerinin oranına göre belirleniyor.

İşte dul ve yetim maaşı alanlar için bayram ikramiyesi hesaplaması:

DUL VE YETİM MAAŞI BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Eşinin maaşının %75’ini alan dul bireyler: 3.000 TL

Eşinin maaşının %50’sini alan dul bireyler: 2.000 TL

Yetim maaşı alanlar (%25 hak sahipleri): 1.000 TL

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyeleri, hak sahiplerinin maaş aldıkları banka veya PTT hesaplarına geçecek.

2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılması bekleniyor.

Emekliler ve dul-yetim maaşı alanlar, ikramiyelerini bayram öncesinde çekebilecek.



