Dünya karanlığa mahkum kalabilir! Güneş’te delik açıldı… Geçtiğimiz yıl Güneş’te gerçekleşen beklenmedik aktiviteler, tehlikeli durumlara yol açabilir. Bilim insanları tehlikeler hakkında açıklamalar yaptı…

ensonhaber.com

2023 yılında Güneş’te yaşanan beklenmedik patlamalar, Güneş atımları, jeomanyetik fırtınalar ve Güneş rüzgarları yaşandı. Yaşanan bu beklenmedik aktiviteler nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede ilk kez kuzey ışıkları görüldü.

Güneş’te yaşanan bu aktiviteler sonrasında, Güneş’in yüzeyinde muazzam büyüklükte karanlık delik açıldı. Açılan bu delik sebebiyle Dünya’ya doğru radyoaktif dalgalar yayılıyor.

Bilim insanlarının yaşanan bu olaylar sonucunda yaptığı hesaplamalara göre ise deliğin boyutu 60 Dünya’ya denk. Bu oluşan dev boşluk, benzeri görülmemiş özelliklerin başında.

İnsan yaşamı olumsuz etkilenebilir...

2 Aralık'ta ortaya çıkan ve "koronal delik" olarak adlandırılan dev karanlık bölge, yıldızın ekvatoruna yakın bir konumda oluştu ve sadece 24 saat içinde 800 bin kilometre genişliğe ulaştı.

Uzmanlara göre, 2024 yılında tehlikeli Güneş rüzgarları ve jeomanyetik fırtınalarla karşılaşabiliriz. Bu durum, modern yaşamda kritik öneme sahip birçok cihazın devre dışı kalmasına neden olabilir. Bazı bilim insanları, Güneş'te gerçekleşebilecek süpersonik patlamaların, gezegenimizin üzerinde devasa bir manyetik dalga oluşturabileceği endişesini taşıyor. Bu durum, internetin, uçakların, finans sistemlerinin ve hatta kalp pillerinin bile işlevsiz hale gelmesine yol açabilir, kısacası insan yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyebilir.