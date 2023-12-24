Dünya Sağlık Örgütü uyardı, Astrolog Zeynep Turan tarih verdi! JN. 1 virüsü… Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19’un yeni varyantı olan JN. 1 virüsü hakkında geçtiğimiz günlerde uyarı yapmıştı. Uyarının ardından Astrolog Zeynep Turan’dan tarih geldi…

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un JN.1 varyantını, hızla yayılmasından dolayı ana soy BA.2.86'dan ayrı olarak izlenmesi gereken bir varyant olarak sınıflandırarak “dikkate alınması gereken varyant” uyarısını geçtiğimiz günlerde yaptı.

Nüfusun yüksek olduğu Çin, ABD, ve Hindistan gibi ülkelerde görülmesi üzerine varyant hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, mevcut verilere dayanarak, JN.1 varyantının küresel halk sağlığı açısından oluşturduğu riskin düşük olduğu belirtildi.

Ayrıca JN.1 virüsünün sürekli olarak takip edileceğini ve verilerin güncellenceği bildirildi.

Mevsimsel enfeksiyon ve ciddi hastalıklara karşı titizlikle önlem alınması gerektiğine dair çağrıda bunuldu.

Ocak ve Şubat aylarına dikkat…

DSÖ tarafından yapılan uyarıların ardından Astrolog Zeynep Turan, sosyal medya hesabı üzerinden virüse ilişkin olan bir paylaşımda bulundu.

X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Turan, 'Şimdiden duyuruları başladı lakin 16 Ocak - 28 Şubat 2024 tarihleri arasın da bangır bangır her yerde duyuru yapacaklar. Lakin kimse duymayacağı gibi eve de kapanan olmayacak. Dünya sağlık örgütü dünya da gerçekliğini yitirdiğini #2024 yılında ülkelere baskı yapsa da toplumlara yön veremeyeceği fark edecek.' ifadelerini kullandı.