Dünyaca ünlü moda devi iflas bayrağını çekti! Mağazalar tek tek devredildi

Haber Merkezi

İngiltere merkezli dünyaca ünlü moda devi iflas kararıyla sektörde adeta deprem etkisi yarattı. Türkiye’de de ürünleriyle dikkat çeken markanın onlarca mağazasını kapatma kararı gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü moda devi Quiz, son dönemlerde yaşadığı mali sıkıntılara dayanamadı. Marka, yaşadığı söz konusu ekonomik sıkıntıların ardından yeniden yapılanma sürecine girdi.

Yapılanma sürecinde onlarca mağazasını kapatma kararı alan moda devi yüzlerce çalışanıyla yollarını ayıracağını da açıkladı.

ONLARCA MAĞAZASI KAPANIYOR

Ekonomik dar boğazdan geçen moda devi, ilk aşamada 23 mağazasını kapatma kararı aldığını, yaklaşık 200 çalışanıyla yollarını ayırmak zorunda kaldığını belirtti.

Şirketin CEO’su Sheraz Ramzan tarafından yapılan açıklamada ise, bu kararın zorlayıcı olduğunu ancak uzun vadede markanın sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olduğunu belirtti.

Yeniden yapılanma sürecinin ardından Quiz, finansal yapısını koruyabilmek adına 42 mağazasını ve bazı varlıklarını Ramzan ailesinin yönettiği Orion şirketine devrettiği belirtildi.

Ancak yapılan satışın, şirketin tamamını kapsamadığı belirtildi. Tamamen kapanan 23 mağaza, devir işlemine dahil edilmedi.